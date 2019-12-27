Yerli otomobilin içini gördünüz mü? Orta konsolu çok farklı

Yerli arabanın fiyatı ne olur? : Yerli otomobilin henüz fiyatı yok. Zira araç 2 yıl sonra satışta olacak. Bizim yerli otomobilimize eş değer olarak nitelecek BMW'nin tam elektrikli aracı 320 bin liradan satılıyor. Renault'ın elektrikli arabasının fiyatı da 202 bin liradan başlıyor. Bu rakamlar yerli otomobilin fiyatı hakkında size bir fikir verebilir.