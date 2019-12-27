Yerli otomobilin içini gördünüz mü? Orta konsolu çok farklı
2022 yılında kullanmaya başlayacağımız yerli otomobilin iç tasarımı da tam puan aldı. Özellikle orta konsol hayli farklı.
Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin her iki tasarımı da tam not aldı. SUV modeli ile sedan kasa olarak tasarlanan yerli otomobil, yan aynaları, geniş lastikleri, araç içi kameraları ile dikkat çekiyor.
Yerli otomobilin iç tasarımından da ilk görüntüler geldi. Aracın içi ultra konforlu ve teknolojik. Araçlarda görmeye alışkın olduğumuz orta konsol tasarımı yerli arabada çok farklı. Kol dayama kolu sıradışı tasarımı ile dikkat çekerken, aracın içinde dikiz aynası kameralara yer alacak.
Yerli arabanın tasarım çizgilerinde spor araç esintileri hakim. Hem sedan araç da hem de SUV modelde en çok beğenilen de bu oldu.
Yerli arabanın fiyatı ne olur? : Yerli otomobilin henüz fiyatı yok. Zira araç 2 yıl sonra satışta olacak. Bizim yerli otomobilimize eş değer olarak nitelecek BMW'nin tam elektrikli aracı 320 bin liradan satılıyor. Renault'ın elektrikli arabasının fiyatı da 202 bin liradan başlıyor. Bu rakamlar yerli otomobilin fiyatı hakkında size bir fikir verebilir.