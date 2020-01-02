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Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYASPOR, defansın solunda görev yapan Rus futbolcu Fedor Kudryashov (33) ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlı kulüp yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'in ilk devresinde kötü günler geçiren Antalyaspor, transfer çalışmalarına başladı. İkinci devre kadro yapılanmasını planlayan kırmızı beyazlı kulüp, yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla transfer edeceği ve yolların ayrılmasını planladığı futbolcuları belirleyecek.

Karaman'la görüşüldü
Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Hikmet Karaman ile görüştü. Karaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı beyazlılar, sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı atmayı planlıyor.

Kudryashov ile el sıkışıldı
Antalyaspor yönetimi, transfer çalışmalarında Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor. Fedor Kudryashov, geçen sezonun ikinci yarısı Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı ve 1 gol attı. Fedor Kudryashov, Süper Lig'deki tek golünü de Medipol Başakşehir formasıyla 18 Şubat 2019'daki ilk resmi maçında Antalyaspor'a attı.

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