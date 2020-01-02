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Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı

Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği ‘Boza’ adlı sıpaya Kanlıca’daki yalısının kapılarını açtı. Aksu, sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. ‘Boza ve anası’ notuyla paylaşılan fotoğraf görenlerin içini ısıttı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açmıştı.

‘Boza’
Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla yetinmedi. Minik serçe, Kanlıca’daki yalısının kapılarını ‘Boza’ adı verilen sıpaya açtı. Aksu, sıpayla beraber evin içerisinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerin paylaştı. Aksu’nun ‘Boza ve anası’ notuyla paylaştığı fotoğraf görenlerin içini ısıttı.

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