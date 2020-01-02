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Ve Türk askeri Libya'ya gidiyor! Hükümete asker gönderme yetkisi veren tezkere TBMM'de 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi Haberin devamı.
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İYİ Partili Aytun Çıray kürsüde kendisi dinlemeyen vekillere tepki gösterdi

Libya Tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul'unda gergin anlar yaşandı. İYİ Parti adına konuşan Aytun Çıray kendisini dinlemeyen vekillere sinirledi. Çıray ''Madem ciddisiniz neden dinlemiyorsunuz'' diyen Çıray kendisine yanıt veren vekile bağırarak; ''sen ne anlarsın be' benim dedem Balkanlarda şehit oldu'' diyerek tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya’ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülmeye başlandı. Kurulda ilk sözü tezkereye ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti adına İzmir Milletvekili Aytun Çıray aldı.

Çıray,  Libya Ulusal Mutabakat hükümetiyle imzalanan iki mutabakattan deniz sınırlarını belirleyen mutabakatı desteklediklerini söyledi. Tezkereye ise Türkiye'yi Libya'daki iç savaşın taraflarından biri haline getireceği için hayır dediklerini belirtti. Çıray, tezkerenin olası sonuçlarından birinin de Türkiye'yi Hafter'in destekçilerinden Rusya ile karşı karşıya getirmek olabileceğine dikkat çekti.

Madem ciddisiniz neden dinlemiyorsunuz?

Salondaki gürültüden dolayı rahatsız olan Çıray kendisini dinlemediğini belirttiği milletvekillerine, “Şehit olmaya asker gönderiyoruz gürültüden durulmuyor, madem ciddisiniz neden dinlemiyorsunuz? Beyefendi en ön sırada telefonla konuşuyor bir saattir” sözleriyle tepki gösterdi.

Sen ne anlarsın be! Dedem Balkanlarda şehit oldu!

Çıray sinirlerine hakim olamayarak kürsüye bağırarak vurup ''sen ne anlarsın be' benim dedem Balkanlarda şehit oldu. Sen ne anlarsın şehitten'' dedi. Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:

Azerbeycan topraklarının yüzde 20’si işgal altında

Sayın Cumhurbaşkanı ‘Davet edildiğimiz yere gideriz’ dedi. Bu mantıkla davete ne gerek var? Kardeş Azerbeycan’ın topraklarının yüzde 20’si işgal altında hadi kalkın önce gidip orayı kurtaralım. Gerçekler ve çıkarlar vardır. Barış Pınarı Harekâtı’nı destekledik ne oldu? Bir Tweet’le aslanlar gibi yürüyen Türk ordusunu durdurdunuz.

Önemli diyorsunuz  ama bakan bile yok!

Bu kadar önemli bir tezkere diyorsunuz ama burada bir bakan bile yok, ayıp. Şimdi soracak ahali Libya’da ne işimiz var diye? Yeni dertlere ihtiyaç var mı? Doğu Akdeniz’de bu kadar dert varken ordunun gücünü neden ikiye bölüyorsunuz?

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