TBMM 'de dikkat çeken kareler Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş sohbet etti
TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Genel Kurul çalışmalarına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Meclis görüşmelerinde dikkat çeken anlar da yaşandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş arasındaki sohbet dikkat çekti.
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Oturum öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı ve Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile selamlaştı. İşte Meclis'ten kareler...
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