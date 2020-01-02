TBMM 'de dikkat çeken kareler Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş sohbet etti

Oturum öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı ve Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile selamlaştı. İşte Meclis'ten kareler...