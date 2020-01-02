SON DAKİKA
Ve Türk askeri Libya'ya gidiyor! Hükümete asker gönderme yetkisi veren tezkere TBMM'de 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Alper Boğuşlu'yla yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun görevine son verdi.

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Boğuşlu'nun yerine Marco Knoop'un getirildiği belirtildi.



''Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir''
Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonundan bu yana kaleci antrenörü görevinde bulunan Alper Boğuşlu takımdan ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Boğuşlu’dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir. Knoop daha önce de Leipzig ve Bochum takımlarında görev almıştı. Knoop’a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisinden Libya tezkeresi açıklaması!
Ömer Halisdemir'in anıtı önünde saygısızlık yapan Iraklı bu kez özür videosu çekti
İYİ Partili Aytun Çıray kürsüde kendisi dinlemeyen vekillere tepki gösterdi
Ahmet Ağaoğlu Ünal Karaman'ı bombaladı yeni hocayı da açıkladı
Meclis'te Libya Tezkeresi görüşülürken Kılıçdaroğlu'ndan açık çağrı!
Türkiye altın üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor Benoit Poulain'i gönderdi
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak Netflix fragman duyurusu
Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu milli yazılımla donatılıyor
2020 sigara fiyat listesi yeni sigara fiyatları kaç para oldu?
2020 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler takvimi
2020 resmi tatil günleri bayram tarihleri ne zaman?
Yorumlar