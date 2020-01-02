Ömer Halisdemir'in anıtı önünde saygısızlık yapan Iraklı bu kez özür videosu çekti

ANKARA'daki Şehit Ömer Halisdemir anıtı önüne giderek dalga geçen Iraklı, sosyal medyada büyük tepki alınca, anıtın önünde bir de özür videosu yayınladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isim Ömer Halisdemir'in, Ankara'daki anıtına saygısızlık yapıldı.

Irak uyruklu bir kişi, anıt önüne giderek, dalga geçti. Bunu da çektiği video ile sosyal medyada servis eden Iraklı, büyük tepki aldı.

Elini öpüp özür diledi

Aradan geçen zamanın ardından Irak uyruklu şahıs, yine aynı anıt önüne giderek bu kez özür videosu çekti.

Şehit Ömer Halisdemir'in elini öpen Iraklı, sonrasında anıt arkasında bulunan Türk bayrağını da öptü.

Videosunda özür dileyen Iraklı, sosyal medyada olay oldu.