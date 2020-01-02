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Ve Türk askeri Libya'ya gidiyor! Hükümete asker gönderme yetkisi veren tezkere TBMM'de 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi Haberin devamı.
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Ahmet Davutoğlu'nun partisinden Libya tezkeresi açıklaması!

TBMM'de Libya tezkeresi görüşülürken Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden Libya'yla ilgili açıklama geldi. Parti Sözcüsü Selim Temurci  "Asla sahada muharip güç olarak paralı askerlere karşı savaşan Mehmetçiğimizi görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündeminde Libya tezkeresi var. Tezkerenin, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle Meclis'ten geçmesine kesin olarak bakılıyor.

CHP, HDP ve İyi Parti, tezkereye "hayır" oyu kullanacağını açıkladı. AK Parti ile MHP ise; Türk askerinin Libya'ya gitmesine "evet" oyu kullanacağını duyurdu. Meclis'te görüşmeler devam ederken bir açıklama da Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nden geldi.

Asla istemiyoruz

Parti Sözcüsü Selim Temurci, "Asla sahada muharip güç olarak paralı askerlere karşı savaşan Mehmetçiğimizi görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'ya 300 milyon dolar ve üniformalar

Türk askerinin Libya'da işinin olmadığını savunan Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki icraatlarıyla çelişti. Öyle ki; Davutoğlu'nun bakanlık döneminde Türkiye, Libya'ya 300 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu. Bununla da yetinilmeyip Türk askerinin kullandığı eski kamuflajlar, Libya ordusuna gönderilmişti.

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