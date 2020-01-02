Mehmet Ekici Malatya'ya Guilherme Fenerbahçe'ye

Malatyaspor, sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor. Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, bir yandan kadrosundaki fazla oyuncuları göndermek için uğraşırken, bir yandan da belirlediği isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor.

Sarı kırmızılıların bu kapsamda sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor.



Takas iddiası

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan'ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe'nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor.







Ekici sıcak bakıyor

Ekici'nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.