İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı: ABD'yi çiğneyip geçebiliriz

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması sonrası yeniden tırmanan Washington-Tahran gerilimi ile ilgili konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, "ABD'yi çiğneyip geçebiliriz, İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Trump yönetiminin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği bileşkesinin basılması ve kısmen işgal edilmesinden İran'ı sorumlu tutması sıcak savaş ihtimalini yeniden gündeme getirirken, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami'den açıklama geldi.

"Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz"

ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor" karşılığını veren Selami, şunları kaydetti: Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz, ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran ulusuyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz ve endişelenmiyoruz.

Ne olmuştu?

Tırmanma, pazar günü ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) IŞİD'le savaşta kritik rol oynayan İran destekli, Iraklı Şii milis organizasyonu Haşdi Şabi'yi vurduğunu açıklamasıyla başladı.

Açıklamada Kerkük'teki üste görevli ABD vatandaşlarına roket saldırısı düzenlendiği ve birinin öldüğü gerekçesiyle, Haşdi Şabi içindeki milis gruplardan Ketaib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Daha sonra Irak Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a Irak'ta düzenlendiği üç hava saldırısında 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bunu 31 Aralık salı günü Haşdi Şabi komutanlarının başını çektiği binlerce Iraklı protestocunun ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği bileşkesini basması takip etti. Protestocular kısmen işgal ettikleri bileşkeden 1 Ocak'ta ayrıldı. Elçilik binasının içine giren olmadı. Elçi ile personel, ilk protesto kıvılcımı çakar çakmaz tahliye edildi.

Ketaib Hizbullah çarşamba günü destekçilerine ABD elçiliğinin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'den çekilmeleri talimatı verirken Washington üzerinde psikolojik zafer kazandıklarını iddia etti. Trump yönetimi ise Bağdat'a ilave birlik gönderdi.