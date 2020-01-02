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Ve Türk askeri Libya'ya gidiyor! Hükümete asker gönderme yetkisi veren tezkere TBMM'de 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi Haberin devamı.
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Libya'ya asker tezkeresine AK Parti neden evet dedi? İsmet Yılmaz tek tek açıkladı

LİBYA'ya asker gönderme tezkeresi için milletvekilleri TBMM'de olağanüstü toplandı. AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partisi adına söz alarak tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde sıraladı.

Günlerdir tartışılan tezkereye ise siyasi partiler ne oy vereceklerini açıkladı. AK Parti, MHP ve Saadet Partisi tezkereye "evet" diyeceklerini duyurdu.

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açıldı.

Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi.

Yılmaz tek tek açıkladı

AK Parti adına söz alan Milletvekili İsmet Yılmaz, tezkereye neden "evet" diyeceklerini şu sözlerle açıkladı:

-Libya siyasi anlaşmasında yeri bulunmayan ve bu çerçevede gayri meşru olan sözde Libya ulusal ordusunun 4 Nisan 2019 tarihinde başkent Trablus'u ele geçirmek ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek amacıyla başlattığı saldırıları devam etmektedir.

-Sivilleri hedef alan bu saldırılar, Libya'da insanı sorunları giderek kötüleştirmektedir. Çatışmalar ve istikrarsız durum, DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin eylemleri için uygun ortam sağladığı gibi, Libya denizlerinde göçmen kaçakçılığı yapılmasına uygun zemin hazırlamaktadır. Bütün bu gelişmeler Libya ve Türkiye dahil olmak üzere bölge için tehdit oluşturmaktadır.

-Gayri meşru Libya ulusal ordusuna bağlı unsurlarca Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin, Türk vatandaşlarının ve Akdeniz'de bulunan Türk bandıralı gemilerin hedef alınacağı yönünde açıklamalar da bulunmaktadır. Gayri meşru güçlerin saldırılarının durdurulması, Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarına zarar verecektir.

-Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasıyla esasen deniz yetki alanları doğrultusunda hem Türkiye'nin hem Libya'nın uluslararası hukuktan doğan hakları korunmaktadır. Libya'da barışın sağlanması Türkiye adına büyük önem taşımaktadır.

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