Skandallarıyla ünlü CHP'li Belediye Başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafe yaptırıyor
Kendini belediye şirketine müdür olarak atamasıyla tartışma yaratan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapmasıyla gündemde.
İZMİR’de Karaburun Belediyesi’nin Eğlenhoca Mahallesi’ndeki kafeterya çalışması, tepkilere neden oldu. Çalışmaların tarihi bir mezarlık üzerinde yapıldığı öne sürülüyor.
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Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, temmuz ayında kendini belediye şirketine müdür olarak atamasıyla da gündeme gelmişti.
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CHP’li İlkay Girgin Erdoğan’ın talimatıyla kafeterya yapılması için çalışma başlatıldı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, eskiden mezarlık olan alanda yapılan çalışmalara tepki gösterdi.
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AK Partili Başkan Avcı; Meydan, kafeterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını belirtti.
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