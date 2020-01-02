Saadet Partisi evet oyu vereceğiz dedi vekilleri partiyi takmadı

Libya tezkeresi TBMM'de tartışılırken ilginç gelişmeler yaşandı. Saadet Partisi'nin tezkereye evet diyeceğiz son dakika olarak açıklanmıştı. Ancak Saadet'in Meclis'teki iki vekili de tezkereye karşı çıktı. Cihangir İslam oylamaya katılmama kararı alırken Abdülkadir Karaduman ise L''ibya tezkeresini kabul etmiyoruz'' dedi.

Saadet Partisi Libya tezkeresine "evet" diyeceğini açıklamıştı. Ancak beklenmedik olaylar yaşandı.Saadet Partisi'nin Meclis'teki iki vekili de partilerinin kararına uymadı. Saadet Partisi'nin iki vekilinden biri olan Cihangir İslam oylamaya katılmama kararı aldı.Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın da tezkereye karşı çıktığını açıkladı.

Saadet'in diğer vekili de karşı çıktı

Saymaz haberi bugün TBMM'de parti adına söz alan Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Libya tezkeresini kabul etmiyoruz" dedi. Böylece SP son dakikada hayır cephesine katılmış oldu'' sözleriyle duyurdu. İşte Saymaz'ın o tweeti:

Saadet Partisi, Libya tezkeresine "evet" diyeceğini açıklarken, bugün TBMM'de parti adına söz alan Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Libya tezkeresini kabul etmiyoruz" dedi. Böylece SP son dakikada hayır cephesine katılmış oldu. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 2, 2020

Cihangir İslam katılmayacağını duyurmuştu

Saadet Partisi'nin iki vekilinden biri olan Cihangir İslam, parti kararının "evet" olması nedeniyle tezkere oylamasına katılmayacağını duyurdu.