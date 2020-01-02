PFDK ceza yağdırdı! 4 büyükler de nasibini aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ilk yarının son haftasında Süper Lig’de oynanan müsabakalarda yaşanan olaylarla alakalı kararlarını açıkladı.

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan müsabakaların ardından PFDK maçlarda yaşanan olaylarla alakalı kararlarını açıkladı. Alınan kararlarda yaşanan tribün olayları dolayısıyla Fenerbahçe’ye 110 bin ve Trabzonspor’a 150 bin TL ceza kesilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’a çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bazı bloklarda kartların bloke edilmesi cezası verildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-''MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Denizlispor Kulübü sporcusu Modou Barrow’un, 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Kasımpaşa'nın, 28.12.2019 tarihinde oynanan Başakşehir-Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst a blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 29.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Yeni malatyaspor Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt d blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 29.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Yeni malatyaspor Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst a blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adis Jahovic'in, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Galatasaray'ın, 28.12.2019 tarihinde oynanan Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106, 107, 206, 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Çaykur Rizespor'un, 29.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası deniz b, kale arkası dağ b, c, maraton c, d. vip b blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor'un, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Fenerbahçe'nin, 29.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Beşiktaş'ın, 27.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey alt 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Nadir Çiftçi'nin, 27.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Yasin Pehlivan'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

-Trabzonspor'un, 28.12.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”