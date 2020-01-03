ORC'nin seçim anketi gündeme oturdu! Erdoğan ve İmamoğlu rakip olsa oyları
Ünlü kamuoyu araştırma şirketi ORC, normal takvimi 2023 olan ancak zaman zaman muhalefet tarafından, öne alınması için dillendirilen cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir anket çalışması yaptı. Ankette Türk siyasetinde ön plana çıkan 4 farklı isim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya getirildi. Sonuçlar oldukça dikkat çekici..
Türkiye'nin ünlü anketçilerinden ORC araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması' başlığı altında, 28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile görüşerek kamuoyunun nabzını tuttu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette Erdoğan'a karşı; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener rakip gösterildi. 4 isim arasında muhalefetin en güçlü adayı Meral Akşener olarak öne çıktı. Ankette ayrıca 'bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yer aldı. İşte çarpıcı sonuçlar...
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