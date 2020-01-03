ORC'nin seçim anketi gündeme oturdu! Erdoğan ve İmamoğlu rakip olsa oyları

Türkiye'nin ünlü anketçilerinden ORC araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması' başlığı altında, 28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile görüşerek kamuoyunun nabzını tuttu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette Erdoğan'a karşı; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener rakip gösterildi. 4 isim arasında muhalefetin en güçlü adayı Meral Akşener olarak öne çıktı. Ankette ayrıca 'bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yer aldı. İşte çarpıcı sonuçlar...