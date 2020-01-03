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Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinde sürpriz gelişme

Galatasaray'dan başkan Mustafa Cengiz'le Fatih Terim, bir araya geldi. Terim, Arda Turan'ın transfer edilmesini isterken Mustafa Cengiz, milli futbolcuya soğuk bakıyor.

Galatasaray'da dün teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında transfer zirvesi vardı. Yarın işbaşı yapması beklenen İmparator, tatilini erken bitirip dün Türk Telekom Stadı'nda başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle masaya oturdu. Görüşmenin 3 ana maddesi vardı: 1- Transfer edilecek oyuncular. 2- Gönderilecek isimler. 3- Arda Turan'ın durumu!

Mustafa Cengiz karşı çıktı
Sabah'ın haberine göre; taraflar arasındaki en dikkat çekici farklı görüş de 3. maddede ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın dönüşündeki engeli herkes Terim olarak görüyordu ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi bu transfere şerh koydu.

Terim: Ben gelmesini isterim
Fatih Terim, "Takımda lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatabilir, arkadaşlarına Galatasaray'ı ve G.Saraylılık duygusunu çok iyi anlatabilir. Ben gelmesini isterim" dedi.

Tepkilerden çekiniyor
Ancak yönetim cephesi bu sezonun sonuna kadar seçim yapmayı hedeflemelerinden dolayı bu transfere sıcak bakmadı. Sosyal medya ve taraftar tepkisinden değil, kulüp üyelerini seçim öncesinde küstürmekten çekinen yönetim, oy kaybı yaşamak istemiyor.

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