Galatasaray Diego Godin'in peşinde! Muslera ve Falcao devreye girdi
Galatasaray, Inter'in Uruguaylı stoperi Diego Godin'i transfer etmek için harekete geçerken Falcao ve Muslera da devreye girdi. İşte Galatasaray'ın son bombasıyla ilgili tüm detaylar...
Sezonu kapatan Luyindama'nın boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Diego Godin ile birlikte anılıyor. Inter, Matteo Darmian'in transferini gerçekleştirebilmek adına Uruguaylı stoperi göndermeye hazırlanırken tecrübeli bir isim arayan Galatasaray'ın hemen devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Godin'in İnter'te geleceğinin belirsizleşmesi üzerine Muslera ile görüştüğü ve planlarını öğrenmesini istediği öğrenildi.
Arap kulübü Al İttihad’la bağlarını kopardıktan sonra teklifleri değerlendirmeye başlayan Sivasspor ve Başakşehir’in eski stoperi Manuel da Costa, Galatasaray’la pazarlık masasında. Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık mukavele teklif ederken, senelik 800 bin Euro önerildiği ortaya çıktı. Cim Bom’la prensip anlaşmasına varan tecrübeli savunmacı, resmi imza için beklemede. Galatasaray cephesi ise gündemdeki daha kaliteli alternatif isimlerle görüşüp bu transferdeki son kararını verecek.
Milan'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesinde maç ritmini yakalamak isteyen 27 yaşındaki futbolcu İtalyan devinden ayrılmak istiyor. Sky Sports Almanya'nın haberine göre Rodriguez'in önünde 4 kulüpten teklif var. Napoli, Lyon ve Fenerbahçe ile temas kurduğu belirtilen İsviçreli sol bek için teklif yapan son takım PSV Eindhoven. Milan'da bu sezon 5 maçta sahaya çıkabilen Rodriguez, geleceğiyle ilgili kararı Ocak ayında verecek.
Malatyaspor, sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor. Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor.