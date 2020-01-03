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İran'ın Ortadoğuda'ki kılıcı Kasım Süleymani suikasti! Yüzük detayı dikkat çekti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü suikastte olay yeri fotoğrafları tartışma yarattı. Fotoğraflarda teşhis etmesi imkansız hale gelen cesetlerden birinin parmağındaki yüzük İran'ın efsane komutanı Süleymani'nin ikonik yüzüğüyle aynıydı.

Bağdat'a düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Kasım Süleymani'nin yüzüğü

Saldırıda Kasım Süleymani haricinde İran destekli Haşdi Şabi'nin iki komutanı da vardı. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda cesetlerin tanınmaz halde olduğu görülürken bir fotoğraf oldukça önemliydi. Zira o fotoğrafta cesetlerin birinin parmağında olan yüzük Kasım Süleymani'nin elinde olan yüzükle aynıydı.

Öte yandan 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat’taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi.

Kimlik tespiti için inceleme yapılacak

Bağdat Uluslararası Havaalanı’na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda Süleymani ile Mühendis’i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. 

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