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Altın fiyatları 4 ayın zirvesine fırladı! Artan jeopolitik riskler tetikledi

Altın fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler yüzünden 4 ayın zirvesine fırladı. Gelişmeyi İranlı General Kasım Süleymani suikasti tetikledi.

ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu İran'ın en güçlü generallerinden birinin öldürülmesi ve bunun sonucu Orta Doğu'da gerginliğin artması ve buna bağlı olarak güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebin güçlenmesi ile birlikte dört ayın en yüksek seviyesine sıçradı.

Gram altının fiyatı 296 liraya çıkarken çeyrek altın 478 liradan satılıyor. 

2010'dan bu yana en büyük yıllık kazanç

Altın, dolardaki zayıflık ve jeopolitik endişelerin tekrar ön plana çıkmasının fiyatları daha da desteklemesi ile birlikte 2019 yılındaki parlak rallisini bu yılın başında da devam ettiriyor. Altın fiyatları, gevşek para politikaları, Şili'den Hong Kong'a bölgesel jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının alımları ve Borsa fonlarından (ETF) gelen alımlarla 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancını gerçekleştirdi.

Saat 11.30 itibariyle altının alış ve satış rakamları şöyle:

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"Altını kısa vadede destekleyebilir"

Singapur'da IG Asia Pte piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Şu anda gördüğümüz ani tepki hareketi, ancak ilave tepkilerin gelme olasılığını gözardı edemeyiz. Bu durum altını kısa vadede destekleyebilir" diye konuştu.

Spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 1,543.93 dolar ile 5 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra Singapur saati ile 14:03'te 1,541.77 dolara geldi. Fiyatlar bu hafta yüzde 2.1 yükseldi. Vadeli altın kontratları Comex'te yüzde 1.2 kadar değer kazandı.

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