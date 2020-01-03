Yargıtay kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler

Futbolda şike davasında Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına ilişkin kararını usulden bozdu. İşte konuyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk sözler...

Futbolda şike davasına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Istanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına ilişkin kararını usulden bozdu.

''Süreç bu şekilde biraz daha uzar"

Takvim'e konuşan Aziz Yıldırım: "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi.

Yargılama yenilenecek

Yargıtay'ın bu yöndeki kararına göre, usul eksikliğinin giderilmesi için yargılama yenilenecek. Mahkeme, yakalaması olup dosyaya sonradan dahil edilen isimlerle başından beri yargılanan Aziz Yıldırım gibi isimlerin dosyalarını ayrı ayrı karara bağlayacak. Bu süreç sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını etkilemeyecek.