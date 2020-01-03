Melih Gökçek 'FETÖ'ye rant' iddialarına sert çıktı: Kim kimi suçluyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında “FETÖ'ye rant sağladı” iddialarına ilişkin “Ben belediyeden FETÖ’ye tek bir arsa temin etmedim” diyerek kesin dille reddetti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, “Melih Gökçek 15 Temmuz olayını Ankara’da yıkan, yüz üzerinden yüz ise Ankara’daki darbenin 50’sini engelleyen adamdır” ifadelerini kullandı.

"Ben kalkıp da Mansur Yavaş gibi, aday olacağım zaman 2009 yılında FETÖ’ye 17 kuruştan 930 bin metrekare arsayı vermedim onun gibi." diyerek gündem yaratan açıklamalar yapan Gökçek, "Kim kimi suçluyor. Rant budur." diyerek tepki gösterdi.

Melih Gökçek’in canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Başkanlığım döneminde 4 şeye dikkat ettim"

Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ankara’da bir takım insanlara rant verildiği şeklinde suçlamalar yapılıyor. Ben Melih Gökçek olarak başkanlığım döneminde 4 şeye dikkat ettim.

-Birincisi Ankara’da sanayi bölgesini karşılıksız destekledik. Hepsini bedava yaptık, belediye kanununa da ben koydurttum, nedeni önce sanayi kazanacak sonra vergi verecek.

-İki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ortalama ayda 400 milyon lira civarında Ankara esnafına devamlı para pompaladık. Yani, Ankara esnafı belediye sayesinde ayakta durdu.

-Üçüncü konu özellikle 'Ankara’yı ticarette ikinci sıraya getireceğim' dedim. Ankara’yı ticarette iki numara yapabilmek için AVM’leri destekledim.

-Dördüncüsü inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü kendi sektörünün yanında 200 sektörü de ayağa kaldırır. Ülke içerisinde inşaat sektörü, en fazla işi harekete getiren demektir. Benim dönemimde işsiz tek bir kişi yoktu. Melih Gökçek döneminde bu söylemiş olduğum 4 faktörle ben Ankara’nın ayağa kalkmasını temin ettim. Bunun içinde doğrudan doğruya inşaatları doğrudan doğruya destekledim.

"İşte rant budur"

Mansur Yavaş kendisi belediye başkanıyken, kendisine ait Beypazarı’nın en önemli arazisi 3 katlı iskan alanı olan yani konut olan yeri 5 katlı ticaret alanına çevirmiştir. Oradan daha güzel bir yer yoktur Beypazarı’nda. Ondan önceki belediye başkanı da ihbar etmiş, iki sene soruşturma devam etmiş iki sene sonrada indirmiştir. İşte rant budur. Şahsın kendisine temin etmesi. Mansur Yavaş kendisi belediye meclisinde bulunmak kaydıyla bu kararı almıştır. Kendine rant sağlamak budur.

"Kim kimi suçluyor"

Melih Gökçek 15 Temmuz olayını Ankara’da yıkan, yüz üzerinden yüz ise Ankara’daki darbe, 50’sini engelleyen adamdır. FETÖ’cülere bu kadar düşmandır. ‘FETÖ hain’ diyen adamdır.