Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiraya yapılacak zam miktarı belli oldu
Bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.
Ev sahiplerinin ve kiracıların dört gözle beklediği rakam sonunda açıklandı. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. 12 aylık enflasyonn yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.
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İşte kiraya göre artış oranları:
Eski kira: 1000 lira Yeni kira: 1151 lira
Eski kira: 1100 lira Yeni kira: 1267 lira
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Eski kira: 1200 lira Yeni kira: 1382 lira
Eski kira: 1300 lira Yeni kira: 1497 lira
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Eski kira: 1400 lira Yeni kira: 1612 lira
Eski kira: 1500 lira Yeni kira: 1727 lira
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