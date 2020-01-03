Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiraya yapılacak zam miktarı belli oldu

Ev sahiplerinin ve kiracıların dört gözle beklediği rakam sonunda açıklandı. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. 12 aylık enflasyonn yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.