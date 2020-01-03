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Polis maaşları 2020 ne kadr oldu en düşük polis maaşı kaç para?

2019 aralık ayı enflasyon farkı zammı belli oldu. 2020 yılında polislerin alacağı yeni zamlı maaş belli oldu. Peki 2020 yılında derecelerine göre polis ve başkomiser maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Polis maaşları oldu.

Peki, Polis maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Polisler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar....

POLİS MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Polis maaşları merak ediliyor.

Buna göre,

Polis memuru (8/1): 3384 TL

Başkomiser (1/4): 3384 TL

Başkomiser (8/1): 5768 TL

Komiser (8/1): 5675 TL

olacak.

TÜİK 2019 yılı Aralık ayı TÜFE verisini açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE Aralık ayında yüzde 0.73, yılın ikinci 6 ayında yüzde 6.33 ve yıllık olarak da yüzde 11.84 oranında arttı. Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve enflasyon farkıyla birlikte ortalama yüzde 5.5 zam alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.1 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.  Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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