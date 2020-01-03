E- Devlet'te en çok kullanılan hizmetler açıklandı

10 yılı aşkın bir süredir hayatımıza giren e- Devlet hizmetinde en çok kullanılan hizmetler açıklandı.

2008’de 6990 kullanıcıya sahip olan platform şu anda 45 milyona yakın kullanıcıya sahip. e-Devlet’in sunduğu hizmetlerin sayısı her geçen gün artarken, 2019’da 465 milyondan fazla işlem telefonlar üzerinden gerçekleştirildi.

2019 senesinde en çok kullanılan hizmetler açıklandı

5000’den fazla hizmetin sunulduğu platformda en çok kullanılanlar listesinin başında “Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama” yer alırken, arkasından “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü” geliyor.

– Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

– Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

– Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

– Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

– İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

– Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

– Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

– Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

– Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

– Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

– Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama