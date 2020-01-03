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ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani suikasti sonrası ABD, Irak'taki vatandaşlarına uyarı yaptı. Acil koduyla geçilen uyarıda vatandaşlarının ülkeyi hemen terk etmesi istendi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin füzeli saldırıda öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik artarken ABD, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Pentagon yazılı açıklama yayınladı

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ı terk etmeleri istendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD, Irak'ta artan tehdit, silahlı çatışma ve terör eylemlerinden dolayı vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

"Batılı ülkeler için bazı tehditler var"

ABD Dışişleri Bakanlığının web sitesinden yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtildi.

Tüm konsolosluk işlemleri askıya alındı

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin önünü kuşatan yüzlerce Haşdi Şabi destekçisi dün geri çekilmeye başlamıştı. Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli silahlı grupların taraftarları tarafından ana kapısının ateşe verilmesi ve güvenlik kameralarının sökülmesinin ardından bir sonraki duyuruya kadar tüm konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.

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