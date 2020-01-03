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Trabzonspor'a Bulgar takviyesi Todor Nedelev anlaşıldı

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Todor Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı. 26 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanacak.

Trabzonspor, Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor Nedelev ile de prensip anlaşmasına vardı. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Nedelev'in satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı belirtildi. Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar oyuncu için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi. 

18 maçta 7 gol 3 asist
Todor Nedelev bu sezon Bulgaristan Ligi'nde görev yaptığı 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

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