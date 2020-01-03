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Huawei EMUI 10 beta için yeni bir liste yayımlandı

Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini akıllı telefonları için yayımlamaya devam ediyor.

Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini akıllı telefonları için yayınlamaya devam ediyor.

En son model Huawei markalı akıllı telefonlarla birlikte bazı eski modeller de bu güncellemeyi alacak. Son olarak, Huawei EMUI 10 beta takvimi için yeni bir liste yayımlandı. Liste Huawei tarafından doğrulandı.

Listedeki modeller için güncelleme ilk olarak Çin’de kullanıcılar için yayımlanacak.

Mart 2020'de güncelleme gelecek

Huawei EMUI 10 beta takvimi bu kez toplamda 7 modeli kapsıyor. Bu modellerden 4’ü güncellemeyi Şubat 2020’de alacak. 3’ü için ise güncelleme ayı Mart 2020 olarak belirlendi.

İşte o liste:

Şubat 2020

Huawei Nova 5 (EMUI 10)
Huawei Nova 5i Pro (EMUI 10)
Huawei Nova 5Z (EMUI 10)
Honor 20S (Magic UI 3.0)

Mart 2020

Huawei Nova 5 (EMUI 10)
Huawei Enjoy 10S (EMUI 10)
Honor 20 Youth Edition (EMUI 10)

Takvim yukarıda da söylediğimiz gibi Çin’deki kullanıcılar için geçerli. Ancak, Çin’de yayınlandıktan sonra dünyaya yayılacağını belirtelim.

Yayınlanacak beta sürümünün ardından Huawei, açık beta sürümünü ve nihai sürümü de kullanıcılarla buluşturacak.

Bu arada Huawei Çin’de  Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 ve Huawei MediaPad M6 modelleri için EMUI 10 açık beta programını başlatmış durumda. Şu sıralar kullanıcılar nihai sürümü beklemeye başladı bile.

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