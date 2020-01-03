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PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü! Apo'nun dayısının oğlu

IRAK'ın kuzeyinde MİT'in nokta operasyonuyla öldürülen PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın, Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu belirtildi.

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

Öcalan'ın dayısının oğlu
2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, "kırmızı" kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi.

Duran Kalkan'a bağlıydı

Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi.

Metin Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

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