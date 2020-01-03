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Damadının FETÖ soruşturmasında Bülent Arınç’ı şok edecek suçlama! Organizatör

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkındaki FETÖ soruşturmasında, Arınç'ı şok edecek bir suçlama gün yüzüne çıktı. Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz edilmişti. İtiraz gerekçesinde Yeter'in organizatör olduğu öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararına yaptığı itirazın gerekçesi ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberi Yeter’in örgütün tepe yöneticileriyle olan görüşmelerine dikkat çekilen itiraz gerekçesinde, “Sanığın gerçek yüzünden haberdar olmasına rağmen hiyerarşiye dahil olarak örgüt talimatlarına uygun hareket etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir” denildi.

İtiraz gerekçeleri 

Mahkemenin verdiği beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtilerek şu gerekçelerle kararın bozulması talep edildi:

Organize etti: Gizli tanığın aşamalarda değişmeyen ifadelerinde sanıkla Turgay Baz aracığıyla irtibat kurduğunu ve sanığın yönlendirdiği kişilerin de kendisi örgüte müzahir evlere yerleştirdiği anlatmıştır. Mehmet Turgay Baz’ın gizli tanığı doğrulaması halinde kendisi açısında sorumluluk doğurabilecek durum oluşabilecek olması nedeniyle olayı bütün ayrıntıları ile anlatmasının da beklenilemeyeceği ortadır. Gizli tanık beyanlarında anlaşılacağı üzere sanığın örgüt üyelerinin irtibatlı olacağı kişileri belirleme ve organize etme görevini ifa ettiği değerlendirilmiştir.

USAF’ı kurdu: Sanığın başkanlığı yaptığı derneğin örgüt liderinin talimatı ile kurulan sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu da tanık beyanları ile ispatlanmıştır. FETÖ isimli örgütün örgütsel faaliyetlerini yürütmek maksadıyla hukuku bir kılıf olarak kullandığı ancak gerçek hedefin ülke yönetimini ele geçirmek olduğu, sağlık alanında da faaliyetlerini yürütebilmek adına sanığın başkanlığını yaptığı USAF’ı kurduğu anlaşılmıştır.

15 Temmuz’dan sonra: Derneğin faaliyetlerini her ne kadar 15 Temmuz 2016’dan evvel kendiliğinden sonlandırmış ise 2015’e kadar derneğin faaliyetlerini yürüttüğü delil ve beyanlarından anlaşılmaktadır.

Arınç'ın doktor damadı Ekrem Yeter

‘İndeyim bekliyorum, dedi' 

Sanığın birçok tepe yönetimde bulunan kişiyle görüşme kayıtları bulunduğu ve bunlardan Tuncay Delibaş ile yapılan görüşmeye Bülent Çanakçı’nın tanıklık ettiği, sanığın “İndeyim bekliyorum beyefendi gelecekmiş halıları serdik bekliyoruz” şeklinde konuşmayı da bu telefon görüşmesinde gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

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