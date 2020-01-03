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Samsung rakiplerine fark atmaya devam ediyor

Samsung 5G telefon satış rakamlarında bir kez daha dünyanın en büyüğü oldu.

5G henüz kısıtlı sayıda ülke ve bölgede kullanılıyor olsa da, telefon dünyası hızlıca adapte oldu. 5G teknolojisi amiral gemileri için standart haline gelirken, Snapdragon 765G gibi işlemciler orta segmentte daha kolay ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Samsung 5G telefon satış rakamları ile karşımızda.

Yüzde 54 pazar payı ile dünyanın en büyüğü oldu

Bu konuda en aktif marka, hali hazırda en büyük telefon üreticisi Samsung oldu. Samsung’un 5G desteğine sahip olan ilk telefonu: Galaxy S10 5G’ydi. Bu modeli Galaxy Note 10 5G, Note 10 Plus 5G, A90 5G ve Galaxy Fold 5G takip etti.

Counterpoint araştırma şirketinin Ocak – Kasım 2019 verilerine göre Samsung, 6.7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Bu kapsamda 5G desteğine sahip telefonlar konusunda yüzde 54 pazar payı ile bir kez daha dünyanın en büyüğü oldu.

Dünyanın ilk 5G desteğine sahip tableti piyasaya sürülecek

Yayımladığı infografik aracılığıyla 2019 yılındaki 5G çalışmalarını ve elde ettiği başarıyı gözler önüne seren Samsung, tüm bunların yanı sıra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi 2020’nin ilk çeyreğinde dünyanın ilk 5G desteğine sahip tableti Galaxy Tab S6 5G’yi piyasaya sürecek.

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