Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparak enflasyonla mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız.

Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.



İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020

2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.