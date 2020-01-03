Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı çıktı arşiv Ahmet Davutoğlu'nu batırdı

Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar sürerken, muhalif cephesine yeni partisiyle birlikte Ahmet Davutoğlu da geçti. Bugün partiden gelen 'Kanal İstanbul'a karşıyız' açıklaması ise Davutoğlu'nun arşivini açtırdı.

Kanal İstanbul tartışmalarına Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi de dahil oldu. Partiden gelen açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı olduğu söylendi.

Referandum istedi

Gelecek Partisi adına Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama yapan Feridun Bilgin, "Bu projeden vazgeçilmemesi halinde böylesine büyük etkileri olan proje için halk oylamasına götürülmesinin zaruri olduğunu belirtiyoruz" dedi.

Sayın Davutoğlu 2 müsteşar yolladı

Feridun Bilgin, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde projeye ilişkin yaşananları da şöyle aktardı:

-"Benim görev aldığım dönemde projenin sadece güzergâhı belirlenmişti. Detaylı bir çalışma yoktu. Sayın Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde bilimsel çalışmalar olmadığı anlaşıldığı için çalışmalar başlatıldı. Su yapılarıyla ilgili en iyi yer Hollanda olduğu için iki müsteşara gönderdik. O dönem bilim adamları ile yapmış olduğu ilk toplantıda bu açıkladıklarımın temelini oluşturuyordu. Davutoğlu’nun da düşüncesinin değiştiği dönem oldu. Sayın Başbakanın da verdiği talimat sonrası projenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca fikirlerimiz evrildi. Fikir değişiklikleri yazılı olarak verdi. 2015 seçim beyannamesinde Kanal İstanbul yoktu."