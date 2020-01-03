HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere'nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama
Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne girip çıkmak artık parayla
Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı çıktı arşiv Ahmet Davutoğlu'nu batırdı
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması
Damadının FETÖ soruşturmasında Bülent Arınç’ı şok edecek suçlama! Organizatör
PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü! Apo'nun dayısının oğlu
ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
ÖNCEKİ HABERLER
Mübaşir maaşları 2020 kaç para oldu yeni zam geldi
Komiser maaşları 2020 kaç para oldu yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları 2020 yılında kaç para oldu yeni maaş
2020 ebe maaşları kaç para oldu yeni zam geldi
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi! Kılıçdaroğlu'ndan tepki
Libya tezkeresi nedir Türkiye neden Libya'ya asker gönderiyor?
Yorumlar