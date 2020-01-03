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Fenerbahçe'de yeniden Kjaer sesleri

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Simon Kjaer, Atalanta ile yollarını ayırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran Simon Kjaer, Fenerbahçe yolunda.

Kiralık formülü
Sarı lacivertliler, Danimarkalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Atalanta ile yollarını ayıran Kjaer ise dönmeye sıcak bakıyor.

"Atalanta ile birlikteliğimiz maalesef iyi gitmedi''
Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Atalanta ile birlikteliğimiz maalesef iyi gitmedi. İstenilen olmadığında da ayrılmak en iyi seçenektir. Ocak ayında Atalanta, Kjaer'in ayrılmasına izin verecek. Yakın zamanda bir şeyler açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Sevilla ile sözleşmesi sürüyor
Atalanta futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamış ancak Kjaer sadece altı maçta 382 dakika sahada kaldığı ekipte, beklentilerin altında kalmıştı. Futbolcunun İspanyol ekibi Sevilla ile 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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