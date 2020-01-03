Şamil Tayyar'dan Kasım Süleymani yorumu: PKK destekçisiydi su testisi su yolunda kırıldı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Tayyar Twitter paylaşımında "PKK/YPG'nin en büyük destekçisiydi. Su testisi su yolunda kırıldı" yorumunu yaptı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD’nin saldırısı ile Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürüldü. İran’dan arka arkaya “intikam” açıklamaları gelirken, tüm Ortadoğu’da tansiyon tekrar yükseldi.

Türkiye'den konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sosyal medya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da kişisel sosyal medya hesabından Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişki bir mesajı yayımlandı.

Tayyar’ın paylaşımı şöyle: