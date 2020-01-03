HABER /  MEDYA

Şamil Tayyar'dan Kasım Süleymani yorumu: PKK destekçisiydi su testisi su yolunda kırıldı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Tayyar Twitter paylaşımında "PKK/YPG'nin en büyük destekçisiydi. Su testisi su yolunda kırıldı" yorumunu yaptı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD’nin saldırısı ile Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürüldü. İran’dan arka arkaya “intikam” açıklamaları gelirken, tüm Ortadoğu’da tansiyon tekrar yükseldi.

Türkiye'den konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sosyal medya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da kişisel sosyal medya hesabından Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişki bir mesajı yayımlandı. 

Tayyar’ın paylaşımı şöyle:

İlgili Haberler
Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama Ruhani'den ilk açıklama! Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası tüm gözler ondaydı ABD İran'ın efsane komutanı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kasım Süleymani inşaat işçisiydi İran'ın sahadaki 1 numarası oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD - İran savaşı çıkar mı? Abdullah Ağar : 'Ya siner ya kıyamet kopar'
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde büyük şüphe Haşdi Şabi açıkladı
Kılıçdaroğlu CHP'lilere ters köşe yaptı! Yerli otomobile karşı çıkmak doğru değil
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne girip çıkmak artık parayla
Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı çıktı arşiv Ahmet Davutoğlu'nu batırdı
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Müfettiş yardımcısı maaşları 2020 zamlandı ne kadar oldu
Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 ölü
Bakan Süleyman Soylu arkadaşının acısını paylaştı
Müezzin maaşları 2020 ne kadar oldu derecesine göre yeni maaşlar
Göztepe birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil edecek! İşte o isimler
Aleyna Tilki yine olay! Yılbaşı gecesi kırmızı mini elbisesi ile büyüledi
Yorumlar 1 yorum