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Göztepe birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil edecek! İşte o isimler

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de 2'nci yarıda yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapma kararı aldı.

Göztepe forvet için Remy, Robinho ve Adebayor gibi dünyaca ünlü yıldızlarla temasa geçen sarı-kırmızılıların tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği ifade edildi.

Transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Faslı oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalara başlayan yönetimin deneyimli stoperden olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Da Costa'nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

86 resmi maça çıkıp 12 gol attı
Süper Lig'e Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplam 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı. Kariyerine Fransa'nın Nancy ekibinde başlayan Da Costa, farklı ülkelerde PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacionel ve Olympiakos'ta da oynadı. Fas Milli Takımı'nda ise 26 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper 1 kez ağları sarstı.

İzmir ekibi, 2'nci yarı hazırlıklarına yarın Urla'da başlayıp 8 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

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