ABD - İran savaşı çıkar mı? Abdullah Ağar : 'Ya siner ya kıyamet kopar'

İRAN'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nun efsane generali Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kıyamet savaşını mı başlatacak? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 'İran ya siner ya kıyamet kopar' dedi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi'ye öldürmesi kıyamet savaşı fitilini ateşledi. İran lideri Hamaney "Suçluları acı bir intikam bekliyor" derken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Savaşın en babasını vereceğiz" dedi.

Peki bundan sonra olur? Bir dünya savaşı mı çıkacak? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Habertürk'e konuştu ve "Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar ve çarşı karışır dedi.

ORTADOĞU ÇÖKÜYOR -Söylev, eylem, tuzak, manüple ve provakasyonlara aman dikkat! Çok büyük bir türbülansın eşiğindeyiz. Kesinlikle kapılmamalıyız. Ortadoğu çöküyor, taraflar hırçınlaşıyor, coğrafya değişiyor. Pisliğe bulaşmadan uzaktan müdahalelerle ülkemizi korumalıyız."

Herşey elçilik saldırısıyla başladı

Ağar şunları söyledi:

-"Öncelikle ABD'nin Bağdat elçiliğine yönelik saldırıyla başlamak lazım. ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik binası, dünyadaki en büyük ve en güvenilir olarak bilinen elçilik binasıydı. Elçiliğin bulunduğu alan 10 kilometrekareyi buluyor ve buranın inşası için harcanan para ise 3 milyar dolardı. ABD, elçiliğine yönelik saldırının ardından 4 Kasım 1979 Tahran saldırısından sonra ikinci büyük travmayı yaşadı.

Başkanı koltuğundan etmişti

-İran'ın başkenti Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne 4 Kasım 1979'da düzenlenen saldırı ve işgalin ardından 39. ABD Başkanı Jimmy Carter koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Yani Bağdat elçiliğine saldırı girişimi çok önemliydi. Yeşil bölgeye bir gösterici giremez. Şii kuvvetler, Irak güvenlik güçlerini domine edip bölgeye girdi.

Bu olayın ardından son iki gündür ABD helikopter ve uçakları önce yeşil bölgede, ardından da Bağdat'taki İran Büyükelçiliği'nin üzerinde turlar atmaya başladı. Akabinde de Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün liderlerinden Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü. Ebu Mehdi el Mühendis, İran'ın Irak'ta kullandığı en dişli örgütün, hem sofistike silahları olan hem de patlayıcıları iyi kullanan Keta-ib Hizbullah'ın önemli ismiydi.

İran'ın en dişli isimlerini vurdu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ifadesiyle bu örgüt sadece geçen yıl Irak'ta ABD'nin menfaatlerine karşı 11 saldırı düzenleyecek yapıya sahip bir örgüt. ABD ne yaptı? ABD, Irak'ta en dişli iki ismi vurdu ve potu en yüksekten açtı.

Dokunulmaz olduklarını sanıyorlardı

ABD, Haşdi Şabi'nin en önemli isimlerini yok etti. Saldırı Ebu Mehdi el Mühendis'in Kasım Süleymani'yi karşılamasının ardından gerçekleşti. İkisini de izlediği ve bir araya geldiklerinde vurduklarını görüyoruz. Süleymani de el Mühendis de dokunulmaz olduklarını düşünüyordu. ABD de bugüne kadar böyle bir saldırıyı göze almamıştı. Yaşanan bu olay Ortadoğu'daki savaşların en flaş olayıdır. ABD; İran, Suriye, Lübnan, Türkiye, Yemen'de Şiilerin olduğu yerde İran adına operasyonları düzenleyen iki ismi birlikte götürdü.

İran ya siner ya kıyamet kopar

İran buna çok büyük karşılık verebilir. İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Savaşın en babasını vereceğiz" açıklamasında bulundu. Bundan sonra ne mi olur? Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar ve çarşı karışır.

Süreci şöyle görmek gerekir... Irak parçalanacak mı? Kimler çökecek ve kimler yükselecek? Bu denklemde, 40 bin kilometrekarelik alanda 65 bin YPG/PKK'lıyı ABD nasıl kullanacak? ABD, Barzani ile PKK'yı görüştürüyor. Buradaki güçleri birleştirecek mi? Bizle anlaşıp burada PKK'yı güvence altına alması çok önemliydi. Yani ABD kimle işbirliği yapacak?

Ortadoğu yeniden şekillendiriliyor

İran'ın ortalığı ayağa kaldırıp bu maçı kazanma olasılığı da var. Dünya vekaletler savaşının daha da kızışacağını düşünüyorum. ABD'nin üsleri, menfaatleri saldırıya maruz kalabilir. Dünyanın ekonomik işleyişine, enerji kaynak ve sevk bölgelerine yönelik saldırılar ihtimal dahilinde. Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmeye çalışılmasını ise büyük fotoğraf olarak görmemiz gerekir.

Sünni-Şii savaşı

Başını öptüğü, kahraman, yaşayan şehit ilan ettiği Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Hamaney, intikam sözü vermiş. Artık Ortadoğu’da İran/Şii-ABD/İsrail Şii-Vahhabi hatta Sünni-Şii savaşı/çatışması görebiliriz.