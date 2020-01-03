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Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 ölü

FETHİYE açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, arama çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı önceki gece Muğla'nın Fethiye açıklarında batan göçmenleri taşıyan bottan 3'ü kadın sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama çalışmaları devam ediyor.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye’nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

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