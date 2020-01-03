HABER /  POLİTİKA

Cübbeli Ahmet Hoca'dan suikaste uğrayan İranlı General Kasım Süleymani'ye beddua

Cübbeli Ahmet Hoca, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD suikasti sonucu öldürülmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun" diyerek beddua etti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etti"

Kasım Süleymani'yi sert sözlerle eleştiren Cübbeli, "Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin üst düzey yedi büyük komutanının gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etmiştir. Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

-İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinin kurucusu ve yöneticisi, Suriye'deki savaşta milyonlarca Müslümanın katline sebep olan, çoluk-çocuk ve kadın demeden bütün Müslümanlara işkence eden, ırzlara tasallut eden Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin üst düzey yedi büyük komutanının gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etmiştir. Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun. Âmîn!

-Kâsım Süleymânî'nin yönettiği Haşdi Şabi, Müslümanları öldürmekle yetinmeyip ciğerlerini söken ve ağızlarında çiğneyenlerdir. İşte İran budur! Haşdi Şabi budur! Fırsat bulsalar Türkiye'deki Ehl-i Sünnet'e de aynı böyle yapacaklar!

-Türkiye'de 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi esnâsında FETÖ ve Amerika Türkiye'yi işgal edecekken Suriye'de kutlama yapanlar da, PKK'yı ve PAJAK'ı destekleyenler de bunlardır! İşte böylece Allâh-u Te'âlâ'nın bir kânunu dahî yerini bulmuştur ki; Şüphesiz Allah bir zâlimden intikâmını diğer zâlimle alır.

-Burada da kâfir ve zâlim olan Amerika eliyle, Hamaney nezdinde "yaşayan şehit" diye adlandırılan ama bizce gebermiş bir zındık sayılan Kâsım Süleymânî ve adamlarından intikâmını almıştır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur zammı 2020 enflasyon farkı! Memur emeklisi Bağ-Kur SGK zamlı maaşlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD - İran savaşı çıkar mı? Abdullah Ağar : 'Ya siner ya kıyamet kopar'
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde büyük şüphe Haşdi Şabi açıkladı
Kılıçdaroğlu CHP'lilere ters köşe yaptı! Yerli otomobile karşı çıkmak doğru değil
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne girip çıkmak artık parayla
Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı çıktı arşiv Ahmet Davutoğlu'nu batırdı
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Hademe maaşları 2020 ne oldu yeni zamlı maaş belli oldu
En fazla seyirci ortalaması Fenerbahçe'nin
İsmail Çataklı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Mühendis maaşları 2020 zamlandı derecesine göre ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Kaymakam maaşları 2020 yılında kaç para oldu yeni maaş
Yorumlar 4 yorum