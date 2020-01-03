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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.



Kabir ziyareti yapıp dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, burada anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.



Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti
Erdoğan daha sonra Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.

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