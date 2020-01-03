James Nunnally yeniden Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anlaşma sezon sonuna kadar

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.

NBA'de forma giymişti

29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu 2016-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Kariyerinde NBA takımlarından Houston Rockets ve Minnesote Timberwolves'da da forma giyen Nunnally son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı.