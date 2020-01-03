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85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiyi kadın bulup evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 85 yaşındaki bir kişinin evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı bilgisine ulaşarak hareket geçti. Asayiş ekipleri teknik ve fiziki sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Mitat Ö. (39) olduğunu tespit etti. Özel ekip kurarak soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin Oba Mahallesi’ndeki kız arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Mitat Ö.’yü binanın çatısına kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheli çok sayıda çiftçinin hayvanları satın alarak dolandırdı

Şüpheli Mitat Ö.’nün Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Zanlının ayrıca Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da ortaya çıktı. Bu hayvanları ise başka ilçelere sattığı belirtildi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mitat Ö., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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