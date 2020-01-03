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Doğu Perinçek'e göre ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani hepimizin şehidi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin operasyonuyla öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada "İran’ın şehitleri, hepimizin şehitleridir." ifadelerini kullandı.

ABD güçleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği nokta atışı operasyonla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürdü.

Süleymani'nin öldürülmesine sevinenler de var üzülenler de oldu. Üzülenler arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de vardı.

Perinçek, "İran’ın şehitleri, hepimizin şehitleridir." dedi.

'İnsanlık cephesinin şehitleridir'

Beşar Esad ve İran'a olan yakınlığı ile bilinen Perinçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

'Onlar, hepimizin şehidi oldular'

Perinçek, şöyle devam etti;

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