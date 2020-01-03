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Carlo Ancelotti Cengiz Ünder'i istiyor 40 milyon Euro isteniyor

A Milli oyuncumuz Cengiz Ünder için Premier Lig temsilcisi Everton da devreye girdi. Roma'nın bonservis talebi; 40 milyon Euro.

Futbol hayatına İtalya'nın Roma takımında devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder için transfer iddialarına bir yenisi eklendi. Manchester United, Sevilla, Bayern Münih derken Cengiz Ünder'e Everton da talip oldu.

Ancelotti, Cengiz'i istiyor
Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'un çiçeği burnundan teknik direktörü Carlo Ancelotti, geçirdiği sakatlıktan sonra Roma'da yedek kulübesine mahkum olan Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istiyor.

40 milyon Euro
İtalyan temsilcisi, Cengiz Ünder için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Cengiz Ünder, Roma'da 75 maça çıkarken 15 gol atıp 11 asist yaptı.

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