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Anemi erkekte libidoyu düşürüyor! Kansızlık için nane ve kimyon kullanın

Nefes darlığı, çarpıntı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, kulak çınlaması, uyku hali gibi belirtiler anemiyi işaret ediyor. Demirden zengin kuru baklagil, koyu yeşil yapraklı sebze, nane, kimyon gibi besinler kansızlığa iyi geliyor.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Satı Sena Çoraoğlu, özellikle kadınlarda ve çocuklarda sıkça görülen demir eksikliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Anemi nedir? : Çevre kanında kırmızı kan hücresi kitlesinde azalma veya hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre normal kabul edilen değerin altında olması durumuna anemi deniliyor. Anemi dünya nüfusunun yüzde 25-30’unu etkiliyor. Okul öncesi çocuklarda ve doğurganlık çağındaki kadınlarda diğer yaş gruplarına göre daha sık anemi görülüyor.

Bu belirtilere dikkat
Demir eksikliğinin belirtilerinin aneminin kendisine ve altında yatan hastalığa bağlı olduğunu belirten Dr. Çoraoğlu, anemi belirtilerini şöyle sıraladı:
-Nefes darlığı,
-Çarpıntı,
-Göğüs ağrısı,
-Tırnak kırılması,
-Saç dökülmesi,
-Solukluk,
-Baş ağrısı,
-Baş dönmesi,
-Kulak çınlaması,
-Konsantrasyon azalması,
-Ellerde uyuşma,
-Uyku hali,
-Huzursuzluk,
-Kas güçsüzlüğü,
-Sindirim problemleri,
-Dilde yanma ve yutma güçlüğü,
-Böbrek fonksiyon bozukluğu,
-Sık enfeksiyon kapma,
-Kadınlarda adet dönemi bozuklukları,
-Erkeklerde libido kaybı

Kansızlığa iyi gelen besinler neler?
Dr. Çoraoğlu, demir eksikliğine karşı bazı besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu listeyi verdi:
-Kırmızı et,
-Kuru baklagiller,
-Koyu yeşil yapraklı sebzeler
-Nane,
-Kimyon,
-Tofu,
-Fındık,
-Yulaf

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