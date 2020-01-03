ABD'den kafa karıştıran İran açıklaması: Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı General Kasım Süleymani'ye yapılan suikast ile ilgili yaptığı yeni açıklamada, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan füzeli saldırı dünyayı tedirgin etti.

Karşılıklı açıklamalar

İran, General Kasım Süleymani ile ilgili intikam yemini ederek savaş uçaklarını sınıra doğru havalandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ise "İran hiçbir zaman bir savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklaması yaptı.

"Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, olay yaratan suikastin ardından yaptığı yeni açıklamada "Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" diye konuştu.