HABER /  GÜNCEL

Ankara'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Derin endişe duyuyoruz

Ankara'dan, ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani'yi öldürmesi ile başlayan gerginliğe dair ilgili ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği nokta atışı operasyonla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Ankara'dan, ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan tek cümlelik zafer mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan yükselen intikam tehditlerine çeşitli anlamlara çekilebilecek tek cümlelik tweetle yanıt verdi.

Trump, Twitter'dan "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" mesajını paylaştı.

Ruhani ne demişti? 

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti. Hamaney, saldırıyı düzenleyen ABD için ise şunları söyledi:

"Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor."

İlgili Haberler
ABD başkanı Donald Trump'tan tek cümlelik Kasım Süleymani mesajı! Netanyahu'dan Kasım Süleymani yorumu: ABD'nin kendini savunma hakkı var Şamil Tayyar'dan Kasım Süleymani yorumu: PKK destekçisiydi su testisi su yolunda kırıldı Ruhani'den ilk açıklama! Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası tüm gözler ondaydı ABD İran'ın efsane komutanı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kasım Süleymani inşaat işçisiydi İran'ın sahadaki 1 numarası oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Carlo Ancelotti Cengiz Ünder'i istiyor 40 milyon Euro isteniyor
ABD başkanı Donald Trump'tan tek cümlelik Kasım Süleymani mesajı!
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm
Doğu Perinçek'e göre ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani hepimizin şehidi
Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok ifade
Cübbeli Ahmet Hoca'dan suikaste uğrayan İranlı General Kasım Süleymani'ye beddua
ÖNCEKİ HABERLER
Anemi erkekte libidoyu düşürüyor! Kansızlık için nane ve kimyon kullanın
Grip olmamak için meyve suyuna yüklenenler aman dikkat!
Apple hisse senedi tarihin en yüksek seviyesinde
Netanyahu'dan Kasım Süleymani yorumu: ABD'nin kendini savunma hakkı var
James Nunnally yeniden Fenerbahçe Beko'da
Müfettiş maaşları 2020 derecesine göre ne kadar oldu?
Yorumlar