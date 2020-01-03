Ankara'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Derin endişe duyuyoruz

Ankara'dan, ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani'yi öldürmesi ile başlayan gerginliğe dair ilgili ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği nokta atışı operasyonla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Ankara'dan, ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan tek cümlelik zafer mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan yükselen intikam tehditlerine çeşitli anlamlara çekilebilecek tek cümlelik tweetle yanıt verdi.

Trump, Twitter'dan "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" mesajını paylaştı.

Ruhani ne demişti?

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti. Hamaney, saldırıyı düzenleyen ABD için ise şunları söyledi:

"Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor."