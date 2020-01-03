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ABD başkanı Donald Trump'tan arka arkaya Kasım Süleymani ve İran twitleri

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İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, arkaya arkaya twitler attı. Trump'ın ilk attığı İran twiti her manaya çekilebilecek bir mesaj olurken, devamında 'geç bile kaldık' diye yazdı.

Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini kendisinin verdiğini söyleyen Donald Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama twitter üzerinden geldi. 

ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak Tahran'dan yükselen intikam tehditlerine çeşitli anlamlara çekilebilecek tek cümlelik bir twit attı ve şunu yazdı:

İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi

Arkaya arkaya yeni twitler

Donald Trump ilk mesajın ardından bir dizi tweet daha attı ve bu kez Kasım Süleymani'yi suçlayıp şunları yazdı:

-"General Kasım Süleymani geniş bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı ve daha pek çoğunu öldürmek için komplo yapıyordu ama yakalandı! Milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ya da dolaylı sorumluydu." 

İran'a iyilik yaptık
Trump'ın son twiti ise 'Kasım Süleymani'yi öldürmekle İran'a iyilik yaptıkları' yönünde oldu. ABD Başkanı şunları yazdı:

İran bunu hiçbir zaman doğru düzgün itiraf edemeyecektir ama Süleymani'den, kendi ülkesinde hem nefret ediliyor hem de korkuluyordu. Liderlerinin dünyayı inandırmaya çalıştığı gibi üzgün değiller. Yıllar önce öldürülmeliydi.

Donald Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten hemen sonra ise ABD bayraklı bir twit atmış ancak hiç bir şey yazmamıştı. Trump twitter sayfasına bu mesajını sabitlemiş durumda. 

Ruhani ne dedi? 

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti. Hamaney, saldırıyı düzenleyen ABD için ise şunları söyledi:
- "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor."

Öldürülen Kasım Süleymani hakkında bilgiler:

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