ABD başkanı Donald Trump'tan arka arkaya Kasım Süleymani ve İran twitleri

Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini kendisinin verdiğini söyleyen Donald Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama twitter üzerinden geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak Tahran'dan yükselen intikam tehditlerine çeşitli anlamlara çekilebilecek tek cümlelik bir twit attı ve şunu yazdı:

Arkaya arkaya yeni twitler

Donald Trump ilk mesajın ardından bir dizi tweet daha attı ve bu kez Kasım Süleymani'yi suçlayıp şunları yazdı:

-"General Kasım Süleymani geniş bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı ve daha pek çoğunu öldürmek için komplo yapıyordu ama yakalandı! Milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ya da dolaylı sorumluydu."

İran'a iyilik yaptık

Trump'ın son twiti ise 'Kasım Süleymani'yi öldürmekle İran'a iyilik yaptıkları' yönünde oldu. ABD Başkanı şunları yazdı:

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....