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Microsoft Tofaş ile yapay zeka iş birliği başlattı

Microsoft, Türkiye’de Tofaş ile yapay zekâ eğitimi üzerine bir iş birliği başlattı. Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zekâ Programı kapsamında, yapay zekâ veri analisti eğitimi aldı.

Dünya çapında sektör oyuncularına sunduğu yapay zekâ çözümleriyle dijital geleceği şekillendiren Microsoft, Türkiye’de Tofaş ile yapay zekâ eğitimi üzerine bir iş birliği başlattı. Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zekâ Programı kapsamında, yapay zekâ veri analisti eğitimi aldı.

Otomotiv sektörünün lider isimlerinden Tofaş, Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti-Endüstri 4.0’ı odağına aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tofaş CIO’su Ömer Özgür Çetinoğlu, şirketin dijitalleşme sürecini şu sözlerle anlattı:

“Dijitalleşme yolunda adımlarımız ve Endüstri 4.0 uygulamalarımız otomotiv sektöründeki dönüşümde bizi rekabetçi yapan önemli adımlar. Sektörün karşılaştığı zorlukları aşmada başarılı olmak isteyen kurumlar bunu içselleştirmiş olmak zorunda. Yaptığınız basit otomasyonlarla ergonomide, hızda önemli yollar kat edebilirsiniz ama bunlar yeterli değil. Yeni endüstri çağında yüksek katma değer yaratan konuları seçmek ve bunu başaracak insanlara sahip olmak en önemli yetkinlik. TOFAŞ da bu iş birliğiyle bu yolda önemli bir adım attı.”

Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zekâ Programı kapsamında, farklı uzmanlık alanlarında görev alan Tofaş çalışanlarına teknik yetkinlik kazandırılması planlanıyor.

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