AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kasım Süleymani açıklaması: Tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecek

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayı tüm sıcaklığıyla konuşulmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı değerlendirmede "Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği çok kaygı verici. Saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecek" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir." diyen Çelik, "Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

"Daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecek"

Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemlerin tüm bölgenin aleyhine olduğunu vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Irak’ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır.

"İran-ABD gerginliği kaygı verici"

Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak’ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır. Irak’ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak’ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir.

Taraflara itidal çağrısı

Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz.